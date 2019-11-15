قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الاتحاد الأوروبي منح الوزارة 3 مليون يورو، لتطوير المتحف المصري بالتحرير، والتي شملت على أعمال إضاءة الوجهة الخارجية، وإنشاء نافورة مياه بالساحة الخارجية، وطلاء الباب الرئيسي باللون الأصلي، إعادة بعض الألوان الأصلية بداخل المتحف.

العناني: نقل 85% من قطع الملك توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

وأضاف وزير الآثار، خلال كلمته في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 117 عامًا، على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، أنه تم نقل ما يقرب من 85% من قطع الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، وأن باقي القطع موجودة في معرض خارجي ومنها موجود في القاعات هنا في متحف التحرير لكي يشاهدها الزائرين.

وتابع أننا حريصين على التواجد في عيد ميلاد المتحف لأنه يعتبر من أعظم متاحف العالم، مشيرًا إلى أننا وضعنا الآن لوحات إرشادية وسماعات على مستوى عالي من الجودة لخدمة الزائرين في الاستماع إلى الشرح بجودة عالية.

وشارك في الاحتفالية كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والسفير السعودي في مصر أسامة النقلي، والفنانة هالة صدقي، والفنانة منال سلامة.