أعلن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن مسابقة للشباب المصري من المسلمين والمسيحيين.

حيث أعلن المركز عن مسابقته الثانية لتصميم أعمال جرافيك ولوحات فن تشكيلي تحمل رسالة "غرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة، والحفاظ على الهوية المصرية الأصلية".

شروط المسابقة

ألا يقل عم المشاركين عن 15 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

أن يتم تنفيذ العمل بأبعاد 70 سنتيمر عرض و100 سنتيمتر طول.

أن يكون محتوى العمل متطابقًا مع الهدف من المسابقة.

أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال يوم 1 مارس 2020.

ويتم تلقي تصميمات الجرافيك الخاصة بالمشاركين عبر خدمة الرسائل بصفحة "الفيسبوك" الخاصة بالمركز.

جوائز المسابقة

المركز الأول: شهادة تقدير إضافة إلى مكافأة مالية قدرها 5000 جنيه.

المركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها 3000 جنيه.

المركز الثالث: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ألفي جنيه.