تحدث المخرج عادل أديب، عن فيلمه "ليلة البيبي دول"، قائلًا إن السيناريست الراحل والده عبدالحي أديب ألفه، حيث قرر أن يخرجه بعدما توفي والده.

وأوضح أديب، "أنا مكنتش عايز أشتغل مخرج في شركة جود نيوز عشان يبقى فيه عدل لكن موت والدي خلاني أعمله، كنت أتمنى أنتجه بره بعيد عن الشركة عشان أشيل الحرج عن أخويا عماد".

وقال "أديب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "كان فاضل 4 شهور ونص، والفيلم كان لازم يتعمل، ومشاركة عدد كبير من النجوم كانت صدفة، أنا طلبت نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، مع إن كان عندهم تحفظات، لكن أنا أصريت على إننا نكمل الفيلم عشان وصية أبويا".

وأضاف، أنه عرض دورًا مختلفًا ومميزًا، لكن مساحته صغيرة على الفنان أحمد مكي، حيث وافق عليه، وكان الراحل نور الشريف يتعاون معه وينقل له خبراته: "الناس بصت للفيلم على إنه مصروف عليه كتير، لكن محدش بص على مضمون الفيلم".