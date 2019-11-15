"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

أجاب الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال "فين المطر؟"، وذلك تعقيبًا على توقعات الهيئة بسقوط أمطار اليوم على معظم الأنحاء وتمتد لسيول في بعض المناطق.

وقال "شاهين"، إن سلاسل جبال الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم وبعض محافظات صعيد مصر شهدت أمطارًا غزيرة ورعدية، موضحًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" والمذاع على فضائية المحور، بشأن سقوط الأمطار الذي تنبأت به الهيئة، أنّ الأجواء وطبقات الجو العليا كانت مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة والإسكندرية، إلا أنّ كميات الرطوبة تتوقف على كميات الأمطار، ولكن "الأفضل إننا نقول الأجواء ميهأة أفضل من إننا نقول مفيش حاجة ونلاقي مطر".

وتابع: "إحنا قولنا ممكن تكون بسيطة أو خفيفية، وكونها لم تسقط من في بعض المناطق التي توقعنا سقوط الأمطار بها، لا يقل من الأمطار شيئا، لأن طبقات الجو العيا بها أمطار إنما كميات الرطوبة الموجودة بالسحب تتوقف على الكميات اللي بتنزل".

وأضاف "شاهين"، أن فصل الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء والتقلب الذي نشهده في الفترة الحالية شئ وارد.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة أمس وعدم سقوط الأمطار اليوم ليتسائل الكثير من المواطنين "كانت أمطار فلقينا شمس وحر"، و"الجو حر.. فين البرد؟".

ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.