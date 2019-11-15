"الأرصاد" عن تأخر فصل الشتاء: "أوروبا كمان بتسأل عليه"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن سلاسل جبال البحر الأحمر شهدت هطول أمطار غزيرة ورعدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، عبر شاشة "المحور"، أن الفرصة كانت مهيئة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة والإسكندرية، لافتًا إلى أن الهيئة حذرت من ذلك: "طبقات الجو العليا كانت بتقول إن فيه فرص لسقوط أمطار، إنما كميات الرطوبة تتوقف على كميات الأمطار، وإن كانت محصلتش في أماكن، ده ميقلش من المطر شيء".

وتابع: "توقعنا سقوط أمطار غزيرة ورعدية في سلاسل البحر الأحمر وهذا ما حدث، ولولا توقعاتنا لتسببت السيول في الكثير من المشكلات".

وأشار شاهين، إلى أن الخريف يعد فصلًا انتقاليًا بين فصلين أساسيين الصيف والشتاء، وفي بعض الأحياء يكون الفصلان الأساسيان ضعيفين أو قويين، وهو ما قد ينطبق أيضًا على فصل الخريف الذي قد يميل إلى الأجواء الصيفية أو الشتوية، حيث تكون التقلبات الجوية سريعة.

وواصل: "العام الماضي واللي قبله، الناس محستش بالشتاء غير في شهرين بس".

ولفت إلى أن فصل الخريف سينتهي بعد شهر من الآن، موضحًا أن الكتل الهوائية المؤثرة على طقس البلاد اليوم الجمعة، بالإضافة إلى الأيام الأربعة المقبلة ستكون مختلفة عن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس خلال الأيام الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضًا قُدر بـ4 درجات مئوية.

واستطرد: "رغم أن الكتلة الهوائية جاية من جنوب أوروبا، إلا أنها بمرورها على البحر المتوسط بتاخد الطبيعة الدافئة، وأوروبا نفسها مبردتش بالشكل المناسب اللي نقول عليها إنها دخلت الشتاء، مش إحنا بس اللي بنسأل على الشتاء، أوروبا كمان بتسأل على الشتاء".