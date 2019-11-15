كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن سلطات بلادها ستعمل على إعادة تأهيل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين أعيدوا إلى ألمانيا؛ لضمان ألا يشكلوا أية خطورة داخل ألمانيا.

وقالت في عاصمة بلادها "برلين"، اليوم، إن هؤلاء الأفراد سيجري إدراجهم في مركز مكافحة الإرهاب المشترك بين السلطات الاتحادية والولايات وإخضاعهم لتقييم أمني، لضمان ألا يشكل هؤلاء الأفراد خطرا.

وأضافت ميركل، أن هذه هي نفس الإجراءات المتبعة أيضا مع الأفراد المقيمين هنا، موضحة أنه يتم تطبيق الآلية الاعتيادية عند رصد أي مخاطر أمنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت أنقرة رحلت أمس الخميس إلى ألمانيا أسرة ألمانية - عراقية من سبعة أفراد، وصفتهم وزارة الداخلية التركية بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب"، وسيتم كذلك إعادة زوجتين لمقاتلين من داعش إلى ألمانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في العاصمة "برلين" في وقت سابق اليوم: أوقف عراقي-ألماني يشتبه بأنه سلفي وأبعد مع أسرته من تركيا، فور وصوله إلى ألمانيا. وهو يحمل الجنسيتين العراقية والألمانية وأبعد الخميس من تركيا مع ستة من أفراد أسرته. واعتقل فور وصوله إلى برلين بموجب مذكرة توقيف أصدرتها ألمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

والرجل المتحدر من ساكس السفلى معروف من الاستخبارات الألمانية بأنه سلفي ويشتبه في أنه حاول الذهاب إلى سوريا في ربيع 2019. وأوقف في تركيا مع ستة من أفراد أسرته بينهم أولاد وسجن مذاك في سجن إزمير.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، أن في قبضة بلاده 1200 إرهابي أجنبي من تنظيم "داعش" الإرهابي وأنها احتجزت 287 خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في سوريا، فيما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الأول الأربعاء أنه يتم الإعداد لترحيل 959 مشتبهًا بهم غالبيتهم العظمى من العراق وسوريا وروسيا.