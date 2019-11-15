أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، أن ممثلي وزارتي الداخلية والنقل البريطانيين أكدوا اعتزامهم تنفيذ القرار البريطاني برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ فورا في ضوء معدلات الإقبال المشجعة من قِبَل عملائهم على شرم الشيخ خلال الأشهر القادمة وذلك خلال اللقاء الذى عقد معهم بمقر السفارة المصرية في لندن .

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إنه وجه الدعوة إلى ممثلي الشركات السياحية البريطانية ومسؤولي الجهات الحكومية البريطانية لزيارة مدينة شرم الشيخ خلال النصف الأول من ديسمبر القادم والقيام بجولة ميدانية تسهم في تعريف تلك الشركات بحقيقة الأوضاع على الأرض بما يمكنهم من تقديم صورة إيجابية تعكس الواقع إلى عملائهم خلال حملات التسويق لمواسم العطلات القادمة .