أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كلفه بمهام بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.

وقال بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم إن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام، حتى لا تمس فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس التونسي، كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رشحته حركة النهضة، الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب، لتولي هذا المنصب.

وكان حزب "النهضة" في تونس، أعلن في وقت سابق اليوم، ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

والحبيب الجملي "60 عاما" كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة "2011-2014" ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية.

وكان حزب النهضة حل أولا في الانتخابات التشريعية، بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ 217 ، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان، أما حزب قلب تونس فقد تمكن من حصد 38 مقعدا واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسميا دخوله في مشاورات مع حركة النهضة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.