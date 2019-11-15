أعلن حزب "النهضة" في تونس، اليوم، ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس". والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية.

والتقى رئيس الحزب راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد "لإطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة"، وفقا لبيان الرئاسة. ومن المنتظر أن يكلف سعيّد الجملي الجمعة بتشكيل حكومته خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان حزب النهضة حل أولا في الانتخابات التشريعية، بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ 217 ، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان، أما حزب قلب تونس فقد تمكن من حصد 38 مقعدا واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسميا دخوله في مشاورات مع حركة النهضة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.