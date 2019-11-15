عناصر الحركة ردوا بالنار.. طرد وفد حماس من عزاء "أبو العطا" في غزة

قامت جماهير حي الشجاعية، في غزة، بطرد وفد حركة حماس، الذي جاء في اليوم الأخير لتقديم العزاء في القيادي بحركة الجهاد بهاء أبو العطا، الذي استشهد هو وزوجته بغارة إسرائيلية، وكان ضمن الوفد الحمساوي القيادي محمود الزهار، وهتف المواطنون "برا برا.. حماس برا"، فيما أطلق مرافقو الوفد النار في الهواء قبل الانسحاب.

واستشهد القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، فجر الثلاثاء الماضي، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله شرق مدينة غزة، وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: "استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب ثلاثة في حي الشجاعية"، وفقا لما ذكرته "العربية".

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، "أبو العطا" مسؤولية عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، وقال في بيان، إن أبو العطا كانبمثابة "قنبلة موقوتة" كان يسعى لتنفيذ عملية في الأيام القريبة ضد الاحتلال، وهو ما كرره رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان له أيضا.

واندلعت المواجهات بعد اغتيال إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي، القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، فردّ الجهاد بإطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل، مطلقاً على مدار الأيام الثلاثة للتصعيد 450 صاروخا.

ورد طيران الاحتلال، بشن عشرات الغارات الجوية التي استهدفت خصوصا مواقع للجهاد، وأسفر التصعيد بين الجانبين عن استشهاد 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.