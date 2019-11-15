قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري هو الشخص الأنسب الذي من الممكن أن يتولى مسئولية تشكيل الحكومة، في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يعيشها لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، الذي يعرض عبر شاشة "ten"، أن الحريري يتمتع بالرمزية والقدرة على مواجهة المصاعب الكبرى التي يواجهها لبنان: "هذا الأمر يفترض بجميع القوى السياسية التعبير عن استعدادهم من أجل تسمية الحريري وتذليل مهمته في ذلك".

وتابع، أن الحركة النهضوية والإنقاذية التي يقوم بها شباب وشابات لبنان، والتي غيرت لبنان، اقترحت على المواطنين التصرف كلبنانيين لا أفراد في طوائف ومذاهب.

وأردف، أن هذا الأمر يتطلب موافقة الحريري، وتنبه الجميع إلى أهمية القيام بهذه العملية الدستورية والتجاوب مع أن هذه الخيارات لم يعد لدى لبنان ما يسمى بترف الوقت أو الاختيار، وهذا ما يتطلب من الجميع تقدير المخاطر المحيطة بالبلاد، وتلبية القسم الأكبر مما يطالب به الشباب والشابات، في أن الطرح الذي تقدم به الحريري على أنه مستعد أن يتولى تشكيل الحكومة، بشرط أن يكون أعضاؤها جميعًا من غير الحزبيين.