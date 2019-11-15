قال الدكتور سيد رشاد، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن فوز مصر للمرة الثالثة برئاسة لجنة السياسات بالأمم المتحدة، لمدة عامين، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، يأتي لاستكمال الجهود المصرية المبذولة في تحقيق طموحات وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، الذي يعرض عبر شاشة "ten"، أن مصر بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، سواءً في مجلس السلم والأمن الإفريقي، أو خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي في كافة الأصعدة.

وتابع أن هذا الاختيار يؤكد على أنه بدأ العمل على الجوانب الثلاثة الأساسية في أجندة إفريقيا 2063 بقيادة مصرية، وهي جوانب الفقر، الجهل، والمرض.

وواصل: "المساعي تتضافر من أجل أن تصبح القارة الأفريقية ضمن الفاعلين المؤثرين على الساحة الدولية وتتبوأ المكانة التي تستحقها".

وأكد رشاد أن التجربة المصرية أثبتت نفسها على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك على مستوى مكافحة الإرهاب والتعاطي مع المشكلات الداخلية، وتحقيق طفرة في مجال البنى التحتية: "إفريقيا تحتاج لمثل هذه الجهود والتجربة المصرية، لكي تستفيد منها وتحاكيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

واستطرد: "الأفارقة ينظرون إلى مصر باعتبارها رائدة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتكافؤ الفرص".