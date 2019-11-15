يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية "فيينا"، الخميس المقبل، وقالت الوكالة الدولية في بيان، اليوم، إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "كوريا الشمالية" وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية العربية السورية.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية، أنه سيفتتح الاجتماع المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا ببيان تمهيدي، كما أنه من المتوقع أن يعقد المدير العام بالوكالة مؤتمرا صحفيا مساء نفس اليوم.