نشر النجم أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشاد فيها بحملة "كلنا رهن الإشارة" لدعم مستشفى بنها الجامعي، وبناء المستشفى التخصصي الجديد.

وأعلن انضمامه للحملة ومساهمته فيها، حيث قام بمشاركة الإعلان التليفزيوني الخاص بالدعوة للتبرع للمستشفى، قائلا: "فخور باللي بيحصل في مستشفى بنها الجامعي والتبرعات اللي بسببها قدرنا ننفذ جزء من الحلم.. فاضل على الحلم خطوة.. اتبرعوا لبناء مستشفى بنها الجامعي".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جمهور حلمي وأبناء مدينة بنها الذين أكدوا مشاركتهم وانضمامهم له، لتحقيق حلم المستشفى على غرار المستشفيات الكبرى.

كانت جامعة بنها قد أطلقت حملة "كلنا رهن الإشارة" أكبر حملة دعائية لدعم مستشفياتها الجامعية من خلال إعلان تليفزيوني للدعوة للتبرع على حساب 99999 بجميع فروع البنك الأهلي لتحسين الخدمة بالمستشفى ومواجهة العجز الصارخ في ميزانية الخدمات بها.

والمستشفى ملاذ آمن لمرضى القليوبية ومحافظات الجوار في الشرقية والغربية والمنوفية، ولا يتلقى دعما أو تمويلا من الحكومة، وبلغ عدد المرضى المترددين عليه من 1200 لـ 1600 مريض يوميا.