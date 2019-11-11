نشر الفنان أحمد حلمي، صورة تجمعه بالمطرب عمرو دياب، على متن إحدى الطائرات، معلقًا عليها: "حبيب الملايين وأنا أولهم".

وحازت الصورة، التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على إعجاب الكثير من المواطنين على السوشيال ميديا، فيما جاءت بعض التعليقات الكوميدية على ملابس أحمد حلمي، وقال أحد المعلقين: "هو أيه اللي أنت لابسه تحت البنطلون ده يا حلمي، حبيب قلبي والله.. البس اللي يعجبك".

فيما رد "حلمي"، على الصورة قائلًا: "للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسألوا ده كلسون ولا أيه، احب أطمنهم وأقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو".