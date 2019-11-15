صادرت الشرطة الكندية في مقاطعة ألبرتا، اليوم، كميات قياسية من المخدرات تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون دولار، حيث تم تفكيك شبكة واسغة للاتجار والترويج للمخدرات في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية نقلا عن مصادر بالشرطة في ألبرتا بأنه تم ضبط نحو 250 ألف قرص من عقار الفنتانيل وهي أكبر كمية تمت مصادرتها إلى اليوم في كندا من هذا المخدر، بالإضافة إلى نحو مئة كيلوجرام من الكوكايين و13 سلاحا ناريا وأموال نقدية بقيمة 1،3 مليون دولار وغيرها من المخدرات والأملاك والحسابات المصرفية.

وألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص بينهم 6 من مدينة كالجاري، حيث تم توجيه 77 اتهاما ضدهم.