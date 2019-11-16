"صحة الدقهلية": خطة طوارئ لمواجهة الذباب المنتشر بكثافة

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم وضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الخطة حالياً لخفض الكثافة الحشرية للذباب المنزلي، خاصةً بعد ما تردد عن انتشار الذباب في بعض المحافظات.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي: "خلال فصل الخريف ينتشر الذباب بكثافة عالية حيث يعتبر مناخاً مناسباً لنشاط الحشرة، مؤكداً أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية بمدن وقرى محافظة الدقهلية".

وتابع: "تنفذ المكافحة المتكاملة باستخدام أجهزة المكافحة المناسبة لكل منطقة، ومكافحة الطور البالغ للذباب بواسطة مبيدات الصحة العامة الموصى بها أيضاً من منظمة الصحة العالمية، صباحاً ومساءً، بواسطة أجهزة الرذاذ المحملة على السيارات".

وأشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على أماكن توالد الذباب في مناطق "سواق الأسماك، أسواق الخضروات، تجمعات القمامة، المقالب، صناديق القمامة بالشوارع، أماكن تجمعات الأمطار"، موضحاً أنه يتم تكثيف العمل حتى يتم خفض الكثافة إلى المعدل الطبيعي، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد أنه وجه الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بإعداد خطة شاملة للترصد الحشري النشط، والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض والتي يتم تنفيذها سنويا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.