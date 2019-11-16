ساند الفنان أحمد فهمي عضو فريق "واما" الغنائي، زميله المطرب رامي جمال في الأزمة الصحية التي يمر بها، بعدما أعلن الأخير إصابته بـ"البهاق".

وقال فهمي في رسالة لـ"جمال"، عبر "الوطن": "رامي تعاون معنا في فريق واما بألبومنا الأخير بأغنية (كترت حكاياتي)، وهو من أهم وأفضل مطربي وملحني هذا الجيل".

وأضاف: "رامي إنسان حساس للغاية، وهو يشعر بضيق لما أصابه، لكنه علم جيدا أن الجميع يحبه ويعشقه، فهو من أشطر الملحنين الذين عملنا معهم، ونسانده ونقول له: كمل مشوارك بنجاحك".

يذكر أن الفنان رامي جمال كان أعلن منذ أيام عن إصابته بمرض البهاق، وهو الأمر الذي جعله يفكر في اعتزال الغناء والتفرغ للتلحين فقط، لعدم قدرته على الوقوف أمام الجماهير.