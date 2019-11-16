وليد توفيق: الغناء بمصر دلوقتي فيه مصطلحات منعرفهاش

قال المطرب وليد توفيق، إن "الغناء دلوقتي في مصر فيه مصطلحات منعرفهاش"، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش حفله المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ووجه توفيق الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تنظيمه للموسم وعلى المجهود الذي بذله به لإنجاح موسم الرياض الثقافي بشكل عالمي.

وتذكر توفيق الكاتب الراحل والسيناريست عبدالحي أديب، والد الإعلامي عمرو أديب: "لما أشوفك لازم أتذكر والدك الله يرحمه، الكاتب الكبير والحبيب".

وشدد توفيق على أهمية الإعلام للوطن العربي، مضيفًا: "الإعلام أهم حاجة والله يرحمه عمر الشريف لما قولت مش هعمل مقابلات مسكني على جنب وقالي: الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام"، لافتًا لدور الإعلام في التوجيه.

وتمنى توفيق أن تنتهي أزمة لبنان بخير وبدون إراقة دماء، لأن الشعب اللبناني يستحق ذلك، مشيرًا إلى أن العرب كلهم يحبون لبنان وشعبها متمنيًا أن يتخلصوا من الفساد في لبنان.