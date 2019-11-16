طقس السبت 16-11-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 17 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 34

المدينة 18 30

الرياض 16 28

المنامة 23 26

أبو ظبي 20 29

الدوحة 24 27

الكويت 15 26

دمشق 08 18

بيروت 20 24

عمان 10 18

القدس 13 19

غزة 18 24

بغداد 10 26