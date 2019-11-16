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رئيس بوليفيا المستقيل: ليس هناك مشكلة في عدم خوضي الانتخابات المقبلة

رئيس بوليفيا المستقيل: ليس هناك مشكلة في عدم خوضي الانتخابات المقبلة

بسبب فيس بوك.. إصابة شخص بطلق ناري في تجدد خصومة بين عائلتين بأسيوط

بسبب فيس بوك.. إصابة شخص بطلق ناري في تجدد خصومة بين عائلتين بأسيوط

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وزير التعليم يلتقي نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وزير التعليم يلتقي نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية

يحدث اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للدواء ومباريات تصفيات أمم أوروبا

يحدث اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للدواء ومباريات تصفيات أمم أوروبا

اقتصادي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به للتكامل والتعاون

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تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

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