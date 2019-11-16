قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الفائدة والإقراض 1% لم يكن مفاجأة، ولكنه استمرارا لسياسة المركزي المصري الذي أعلنها بوضوح منذ بداية عام 2018 بعد وصول برنامج القطاع الاقتصادي لمستويات جيدة.

وأضاف أستاذ التمويل خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا الانخفاض سيشجع كثيرا مجال الاستثمار ومجتمع الأعمال على زيادة توسعاتهم، وبالتالي سينعش الاقتصاد المصري كما سينخفض معدل التضخم ، لأن تخفيض تكلفة التمويل سيؤدي لتقليل تكاليف الإنتاج، ومن ثم يكون هناك انخفاض في سعر السلع والخدمات المقدمة للمواطن.

وتابع إبراهيم، أن البنك المركزي المصري غير سياسته التي بدأها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك منذ عام 2016، حيث إنها كانت سياسة انكماشية إلى حد كبير، وفي بداية عام 2018 أعلن عن سياسة جديدة، تهدف إلى زيادة الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري مع بداية عام 2019 أعلن أن معدلات التضخم بدأت تتجه نحو الانخفاض شهر يلي الآخر، وبناء على هذه المعدلات كانت قرارات البنك المركزي تأتي تباعا، فخلال ثلاثة اجتماعات للبنك قرر أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 3.5% على ثلاث مرات 1.5% ، ثم 1% ، وأخيرا 1% أخرى خلال هذا الأسبوع.