توافد شباب مراكز المنزلة والمطرية والجمالية على مؤتمر شباب الدقهلية الأول بمدينة المنزلة، والذي يضم 320 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية: قررنا عقد مؤتمر شباب الدقهلية الأول، نظرا للنجاح غير المسبوق الذي حققته مؤتمرات الشباب التي جرى عقدها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شاروبيم، في تصريح، أن المؤتمر سينعقد بحضور 350 مشاركا من الصيادين، وشباب الجامعات، والفنيين والمهنيين، وشباب رجال الأعمال، بالإضافة لحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء وأساتذة الجامعات وكبار المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول في جلساته الثلاثة، بناء الإنسان في الجلسة الأولى، وريادة الأعمال في الجلسة الثانية، والحوار المجتمعي في الجلسة الثالثة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة لمختلف فئات الشباب والتعريف بالمشروعات القومية بالمحافظة وحجم الاتفاقات التي قدمتها الدولة.