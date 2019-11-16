شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، فعاليات حفل فرقة (الحضرة ) للإنشاد الديني والتي نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بالمركز الثقافي ببورسعيد، في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقدمت الفرقة عدداً من أناشيد المدح الديني، والابتهالات الدينية، وسط تفاعل من الحاضرين مع الأغاني الدينية.

وأعرب الغضبان عن سعادته بهذه الاحتفالية التي تثري الوجدان في رحاب الذكرى العطرة للرسول الكريم، وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسة مشكاة نور على تنظيم تلك الفعالية والدور الاجتماعي للمؤسسة، متنميا أن تعود هذه الذكرى ومصر دائما في خير وسلام .