ارتفعت حدة الاحتجاجات في إيران لليوم الثاني على التوالي، بسبب رفع أسعار البنزين، وأغلق عدد من المتظاهرين بعض الشوارع في العاصمة طهران، إلى جانب مجموعة من المدن الإيرانية، مرددين هتافات رافضة لتدخل بلدهم في الدول العربية، ومطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

بينما طالب المتظاهرون في مدينة "كرج" وسط إيران إسقاط نظام المرشد، وهو ما دفع المعارضين إلى الدعوة بقطع خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز بعد الاحتجاجات ضد النظام.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، مساء أمس، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.