قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحريك أسعار المواد البترولية ليس أمرًا مفاجئًا، مضيفًا: "إحنا عارفين الخطة من سنين، فأرجوكم محدش يعمل إنه متفاجئ".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تمهد فيها القيادة السياسية للشعب، بآليات رفع الدعم وتحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات.

وتابع أن قرار رفع الأسعار لا يمكن أن يرضي المواطنين في أي دولة بالعالم: "مفيش حد بيتبسط في أوروبا أو في أمريكا ولا في أي مكان، وجوه مصر الخبر مش سعيد لحد، فقراء أو أغنياء، ولا الدولة نفسها".

وطالب مقدم برنامج "الحكاية"، بمساعدة المصريين على مواجهة هذه التحدي: "نساعده ونفهمه إن الموضوع صعب، مش نقوله إن دي حاجة كويسة".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.