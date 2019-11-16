أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بتنظيم سحب العينات للمواد المصنعة للأدوية المستوردة من الخارج، وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الجديد وإجراءات تحليل العينة وطريقة الإفراج الجمركي عنها لحين التأكّد من سلامتها.

وتضمن القرار، أنَّ تخضع جميع المستحضرات الصيدلية البشرية والبيطرية كذلك المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات، والمبيدات، على أنَّ تخضع جميعا للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وذلك خلال مراحل تسجيلها.

وحمل القرار رقم 709 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: