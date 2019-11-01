أصيب الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بكدمات متفرعة بالجسم، إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي بمحيط محافظة البحيرة .

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الدكتور نصيف الحفناوي وقع له حادث مساء اليوم الجمعة، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى بالمنطقة وهى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة .

وأضاف مدير الطب العلاجي بالمنوفية، في تصريحات لـ "الوطن"، أنه تم إجراء كافة الأشعة والفحوصات اللازمة لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية في مستشفى وادي النطرون، وتم عرضه على الاستشاريين بالمستشفى، وأكدوا وجود كدمات بالجسد، بالإضافة إلي كدمة قوية بالعامود الفقري .

وأوضح "العجيزي" أن الحادث وقع في الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة وبعد انتهاء كافة الفحوصات والأشعة، غادر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى وادي النطرون متجها إلى المنزل بعد الاطمئنان على حالته الصحية .