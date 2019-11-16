أٌدخل رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش المستشفى للعلاج من "مشكلات تتعلق بالقلب والأوعية والدموية"، وفق ما أعلن مكتبه اليوم.

وقال مكتب رئيس صربيا في بيان مقتضب إنَّ "الرئيس ألكسندر فوسيتش أُدخل إلى المستشفى العسكري في بلجراد في ساعة متأخرة من بعد ظهر 15 نوفمبر".

ولم يتضمن البيان مزيدًا من التفاصيل حول صحة الرئيس أو وضعه الحالي.

وتعد هذه أول مرة يُعلن فيها رسميًا عن أن فوسيتش (49 عامًا) يُعاني من مشكلات في القلب، و"فوسيتش" وهو من القوميين المتطرفين وأصبح مؤيدًا للاتحاد الأوروبي، اُنتخب رئيسًا عام 2017، وهو شخصية قوية في الساحة السياسية في صربيا منذ 2012 عندما فاز الحزب التقدمي الصربي التي يتزعمه في الانتخابات.