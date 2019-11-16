تفاصيل البرنامج الانتخابي لقائمة "عبدالمحسن" في انتخابات القضاة

أعلنت قائمة " تكامل القدرات.. تضافر الجهود.. استثمار الخبرات" التي يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي المنتهية ولايته، المرشح رئيساً للنادي في الانتخابات المقرر إجرائها 20 ديسمبر المقبل، برنامجها الانتخابي.

وتضمنت أهداف الترشح، الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والسعي لتطوير العمل وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها وتقديم كل الخدمات للقضاة وأسرهم بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية، بكل الوسائل التي أقرها القانون.

وحصلت "الوطن" على نص برنامج القائمة والذي تضمن ما يلي: