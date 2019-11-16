أشادت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءاته هناك بقادة الدولة، مؤكدة أن لها العديد من النتائج الإيجابية على الاستثمار، خصوصًا مع الإعلان عن المنصة الاستثمارية الموحدة بين مصر والإمارات.

وثمنت فهيم دعم القيادة السياسية لصندوق مصر السيادي، والحرص على فتح مجالات من تعزيز موارده والاستثمار الخارجي، مؤكدا دور ذلك في تحسين الاقتصاد المصري، وفتح مجالات مشتركة من التعاون الاقتصادي مع دول العالم.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن الاستثمارات المصرية الإماراتية المشتركة شهدت آفاقا واسعة وكبيرة، خلال الفترة الماضية، في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والزراعية وغيرهم.

وأكدت أن نتائج الزيارة دليل قاطع على استمرار حب وتقدير آل زايد لمصر وقائدها وشعبها، تنفيذا لوصية الشيخ زايد آلنهيان، كما أنها رسالة إلى تأكيد عمق العلاقات المشتركة والنية لتطويرها في العديد من المجالات.