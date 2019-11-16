أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهي باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports.

وستنطلق باقة القنوات الجديدة مع بداية عام 2020، وبمقتضى هذا الإعلان سيجرى ضم قنوات ON Sport، والتي أطلقت نهاية 2016، وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتي حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما، وأكد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قنوات "أون تايم سبورتس" ستعمل على أن تكون تطورا لما بني من قبل، سواء في قنوات "أون سبورت"، أو التجربة الوشيكة لـ"تايم سبورتس"، للاستفادة من الكوادر المميزة، مع إضافة محتوى مميز، والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية، وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه جرى تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية، لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.

من جانبه، أشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، مؤكدا اعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز، وبالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري، مؤكدا أنه حان الوقت لمتابعته على شاشات مصرية.