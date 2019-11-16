أعلن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مواقع لحركة "حماس" فجر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، إن طائرات نفاثة وطائرات بدون طيار نفذت هجمات على مواقع لحماس، وكان من بين الأهداف مخيم عسكري لحماس وقاعدة تستخدمها الحركة لأغراض عسكرية بحرية.

وأضاف أن الغارات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية، التي أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، معتبرا أن حركة حماس مسؤولة عن كافة التصعيدات التي تحدث في القطاع.

وكانت إسرائيل بدأت قبل يومين غارات جوية عدة على قطاع غزة، وقالت إنها تستهدف قيادات بحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت تلك الغارات عن مقتل العشرات في القطاع، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال لم تتجاوز أعمارهم سنتين وثلاث سنوات.