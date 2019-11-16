أفاد مصدر عراقي، اليوم، بأن متظاهرين سيطروا على جسر السنك الرابط بين ساحة الخلاني والشارع المؤدي للمنطقة الخضراء -مقر الحكومة والبرلمان والرئاسة- في وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر العراقي، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المتظاهرين اعتلوا مبنى مرأب السنك متعدد الطوابق في منطقة السنك وسيطروا عليه، موضحا أن المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلاني.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى انسحاب القوات الأمنية العراقية من ساحة الخلاني وجسر السنك، مؤكدا أن أسباب انسحابها غير معروفة حتى هذه اللحظة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن القوات الأمنية.