نشر الفنان مصطفي خاطر صورة تجمعه مع الفنان أحمد عز من كواليس فيلم العارف على حسابه الشخصي إنستجرام.

وعلق "خاطر" على الصورة بقوله: "مع النجم العسل أحمد عز.. العارف".

يشار إلى أن أبطال الفيلم انتهوا من تصوير 3 أسابيع في أحداث العمل آخرها 10 أيام جرى تصويرها في بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، وتتبقى 3 أسابيع أخرى في أحداث الفيلم، سيجرى تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه في دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.

يذكر أن فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.