قال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان أحمد عز، إنه ينتظر قرار النيابة العامة فيما يتعلق بواقعة اعتداء شقيقة الفنانة زينة على موكله في أحد فنادق مدينة العلمين، يوم 11 أغسطس الماضي.

وأضاف "عبد العزيز" لـ"الوطن" أن النيابة العامة مازالت تباشر التحقيق في الدعوى، وينتظر ما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في واقعة المشاجرة التي نشبت بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كشفت أن الفنان اتهم "نسرين"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، مشيرا إلى أنها هي من قامت بالاعتداء عليه على مسمع ومرأى جميع الحضور بالمكان الذي شهد الواقعة في الساحل الشمالي.

وكان شجارا قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن" وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى "عز" أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

ونشرت "الوطن" يوم 22 الجاري، فيديو يوثق الواقعة، حيث يُظهر أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص (أحد شهود الواقعة) ويتبادلون حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه "نسرين" شقيقة "زينة" التي اتجهت بصحبة شقيقها وقامت بدفع أحمد عز بوجهه خلال جلوسه قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك"، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق ليقوم بتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وأوضح هذا الفيديو حقيقة ادعاء زينة وشقيقتها، اللتان صرحتا بأقول تتنافى مع حقيقة المشاجرة المفتعلة من طرف شقيقتها، التي بادرت بالاعتداء على عز وسبه تنفيذا لوعيدها له - على حد قولها.