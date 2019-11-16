أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إعدام 1292 ذئبا وثعلبا وكلبا ضالا، في حملة موسعة بمراكز المحافظة الخمسة وقراها على مدى شهر أكتوبر المنقضي.

وقال الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملة موسعة على مستوى جميع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الخمسة الإدارية خاصة المناطق القريبة من الصحاري والجبال والقرى النائية لإعدام الحيوانات الضالة بجميع أنواعها خشية إصابتها بمرض السعار أو شن هجمات وعقر المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والنساء، وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين خلال هذه الفترة من انتشار الحيوانات الضالة بالقرب من منازلهم.

وأضاف ناجي، أن المديرية نجحت بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اللواء هشام لطفي، في إعدام الكلاب والثعالب والذئاب خاصة المصابة بمرض السعار ضالة باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة، في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات موسعة على مستوى المراكز لاستهداف الحيوانات الضالة والذئاب والثعالب بهدف القضاء على ظاهرة مرض السعار الذي ظهر مؤخرا بسبب عقر الحيوانات الضالة للمواشى وتهديدها للمواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن لاستهداف تلك الحيوانات في موسم التكاثر الخاص بها وهي أشهر الربيع والخريف.