نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الشخصي إنستجرام صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل الأخ الكبير.

وعلقت "البحيري": مسلسل الأخ الكبير، أول ديكور ليا الحمد لله بطولة محمد رجب تأليف الموهوب جدا أحمد عبدالفتاح، إخراج الرائع إسماعيل فاروق إنتاج شركة سينرچي منتج فني محمود كمال.. على خير بإذن الله، دعواتكم معانا".

تدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" من بطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، أشرف زكى، حمادة بركات، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب وغيرهم من النجو.

المسلسل من إنتاج شركة "سينرچي" للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.