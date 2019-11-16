أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، اليوم، عن إزالة 4 منازل تشكل خطرًا داهمًا على السكان والمارة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، بالتعاون مع مسئول لجنة الإزالات ومركز شرطة مغاغة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطر على المواطنين.

وقال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إنه جرى تنفيذ أعمال الإزلة لـ 4 منازل قديمة بعدما أخليت بمعرفة الوحدة المحلية، وجرى عمل كردون أمني بمحيط المنازل، وإحضار معدات الوحدة المحلية لرفع المخلفات الهدم والأنقاض، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشان.

وأضاف أنه جرى إخلاء منزل صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك للبدء في تنفيذ الإزالة للعقار.

وأكد رئيس المركز، أنه يجرى المتابعة المستمرة لتنفيذ الإزالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط، والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك حرصًا على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين.