أعلن محققون ألمان، اليوم، أنّ امرأة تحمل الجنسية الألمانية يشتبه في علاقتها بتنظيم "داعش" الإرهابي اعتقلت فور وصولها إلى ألمانيا بعد ترحيلها من تركيا، وذكر مكتب الادعاء الفدرالي أنّ المرأة التي تعرف باسم "نسيم.أ" جرى ترحيلها من تركيا مع امرأة أخرى واحتجزت في مطار فرانكفورت امس الجمعة.

وبدأت تركيا ترحيل الإلاهابيين الأجانب، الاثنين وانتقدت الدول الغربية لرفضها إعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الإلارهابي في سوريا والعراق.

واتهم المدعي العام الفدرالي "نسيم.أ" بالذهاب إلى سوريا في أواخر العام 2014 للعيش على أرض تنظيم "داعش" الإرهابي، وتزوجت من إرهابي في التنظيم في أوائل العام 2015 واستقرت لاحقا في العراق.

وذكرت تقارير أن المرأة كانت تتلقى 100 دولار شهريا ليتسنى لزوجها القتال مع الإرهابيي،. كما كانت تملك رشاش كلاشنيكوف. وعاد الزوجان لاحقا إلى سوريا حيث تم اعتقالها مطلع العام 2019 على أيدي القوات الكردية.

ومثلت "نسيم" اليوم السبت أمام المحكمة الفدرالية التي يمكن أن تصدر مذكرة توقيف رسمية وتأمر باعتقالها احتياطيا.

وأمس الاول الخميس، رحّلت تركيا رجلاً يشتبه في صلاته بتنظيمات إسلامية متطرفة، مع عائلته إلى ألمانيا، وأفادت سلطات برلين أنّ الرجل اعتقل فور وصوله.