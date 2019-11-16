صرحت مصادر حكومية يابانية، اليوم، بأن الولايات المتحدة طالبت اليابان، في وقت سابق لدفع ما يعادل خمسة أضعاف، ما كان يدفع مسبقا سنويا لدعم القاعدة الأمريكية المتمركزة على أرض حليفهم الاَسيوي.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصادر - التي لم تسمها - قولها ، إن الطلب وصل للحكومة اليابانية من خلال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، خلال زيارته لليابان في يوليو الماضي، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزير الدفاع تاكيشي إويا، مضيفة إن الطلب الامريكي قوبل بالرفض من قبل اليابان.

وكان تم تخصيص 197.4 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي في مشروع ميزانية اليابان المالية لعام 2019، وذلك لاستضافة القوات الأمريكية، في حين انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الالتزامات بموجب المعاهدة الأمنية القائمة منذ عقود بين البلدين باعتبارها غيرعادلة، حسب وصفه .

وفي حالة قبول اليابان طلب "واشنطن" فإنه يتعين عليها دفع أكثر من 980 مليار ين سنويًا، ومن المقرر أن ينتهي اتفاق اليابان والولايات المتحدة بشأن تقاسم التكاليف نهاية مارس عام 2021 كما يتوقع أن تبدأ مفاوضات جديدة بين الجانبين خلال الربيع المقبل.

جدير بالذكر، أنه بموجب "معاهدة الأمن " الثنائية، يتمركز حوالي 50 ألف جندي أمريكي في اليابان، مما يوفر قاعدة "لوجستية" أمريكية رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.