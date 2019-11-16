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السفير ناصر كامل: مصر مثال يحتذى به في الطاقة والإصلاح الاقتصادي

السفير ناصر كامل: مصر مثال يحتذى به في الطاقة والإصلاح الاقتصادي

بمشاركة أصحاب الهمم.. شروط مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

بمشاركة أصحاب الهمم.. شروط مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

2 ديسمبر.. بدء الاجتماع الثاني لأطراف "سد النهضة " في القاهرة

2 ديسمبر.. بدء الاجتماع الثاني لأطراف "سد النهضة " في القاهرة

وزير الإسكان يشهد بدء تنفيذ أعلى برج بأفريقيا في العاصمة الإدارية

وزير الإسكان يشهد بدء تنفيذ أعلى برج بأفريقيا في العاصمة الإدارية

"عبدالهادي": الدين لا يدعو إلى الإرهاب ويجب القضاء على التطرف بالثقافة

"عبدالهادي": الدين لا يدعو إلى الإرهاب ويجب القضاء على التطرف بالثقافة

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"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

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"التضامن" أنقذتها.. حكاية "طفلة بلبيس" ضحية التعذيب على يد خالتها

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أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

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