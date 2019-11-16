استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، واستعرض ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية البحرين - خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".