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جولة تفقدية لمدير أمن الغربية بكفر الزيات.. ويشدد على حسن المعاملة

جولة تفقدية لمدير أمن الغربية بكفر الزيات.. ويشدد على حسن المعاملة

جامعة الوادي الجديد توافق على إنشاء مراكز علمية متخصصة

جامعة الوادي الجديد توافق على إنشاء مراكز علمية متخصصة

وزير الإسكان يختتم جولة استمرت 5 ساعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يختتم جولة استمرت 5 ساعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

السفير ناصر كامل: مصر مثال يحتذى به في الطاقة والإصلاح الاقتصادي

السفير ناصر كامل: مصر مثال يحتذى به في الطاقة والإصلاح الاقتصادي

بمشاركة أصحاب الهمم.. شروط مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

بمشاركة أصحاب الهمم.. شروط مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

2 ديسمبر.. بدء الاجتماع الثاني لأطراف "سد النهضة " في القاهرة

2 ديسمبر.. بدء الاجتماع الثاني لأطراف "سد النهضة " في القاهرة

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المخالف هيتسحب ترخيصه.. 10 تعليمات من "الصحة" لمحلات الحلاقة والكوافير

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

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أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

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