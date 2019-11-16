قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة بالتضييق عليهم واستمرار ممارسة التطهير العرقي بحقهم، بما في ذلك تجريف أراضيهم ومصادرتها لمصالحهم لتوسيع مشاريع استيطانية، وذكر المكتب - في تقرير صدر اليوم - أنه في سياق يعكس النزعة العدوانية التوسعية لقوات الاحتلال ويلقي الضوء على التنافس للفوز بتشكيل الحكومة الإسرائيلية يتبارى زعيما حزب الليكود وحزب أزرق- أبيض في المزايدات السياسية بشأن الموقف من مستقبل الأغوار الفلسطينية.

وأضاف المكتب: "إن المستوطنين يواصلون في ظل حماية كاملة من قوات الاحتلال استفزازاتهم واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون، وفي سياق التطهير العرقي الصامت، الذي تمارسه إسرائيل في مدينة القدس وضواحيها سجل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" ارتفاعا حادا في هدم المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بداعي البناء غير المرخص حيث تجاوز عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال العام 2019 ما هدمته في أية سنة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة".

وذكر المكتب الوطني، في تقريره،" أنه في الفترة ما بين السنوات 2004-2018 هدمت السلطات الإسرائيلية ما معدله 54 منزلا سنويا في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي فقد بلغ 140 منزلا"، موضحا أن سلطات الاحتلال هدمت 964 منزلا في القدس الشرقية خلال الفترة منذ العام 2004 وحتى العام 2019، وهو ما أدى إلى ترحيل 3118 فلسطينيا، بينهم 1671 قاصرا، دون مأوى".

وأشار المكتب الفلسطيني، إلى أن بلدية الاحتلال أجبرت خلال الفترة ذاتها 28 فلسطينيا على هدم منازلهم بأيديهم بينهم 10 خلال العام 2019، ولوحظ أن عمليات الهدم تركزت في منطقة "بيت حنينا" ثم "شعفاط" تلتها "العيسوية" ثم "رأس العامود" و"جبل المكبر"، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح.

وفي إطار هذه السياسة صادرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 ثلث الأراضي التي ضمتها إلى القدس، 24,500 دونم (الدونم يعادل كيلومترا مربعا)، معظمها أراض بملكية فلسطينية خاصة، بنت قوات الاحتلال عليها 11 حيا مخصصة للسكان اليهود فقط".