قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة، عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن جيش الاحتلال رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن صاروخا سقط على منزل في "سديروت" دون أن إصابات ولكن تم تسجيل أضرار مادية لحقت بالمنزل، فيما زعم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض القذائف الصاروخية من قبل منظومة القبة الحديدية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب اطلاق قذائف صاروخية من القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت دبابة وطائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مساء أمس الخميس، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن دبابة وطائرات تابعة للجيش قصفت موقعين شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الخميس، إن صاروخا سقط مساء اليوم في منطقة مفتوحة بمستوطنات "غلاف غزة" أطلق من القطاع.

https://www.facebook.com/MaanNews.net/videos/652016851989357/