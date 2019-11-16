شهد حفل المطرب الشعبي مصطفى حجاج، الذي أقيم داخل "بورتو كايرو مول" في القاهرة الجديدة، حضورًا جماهيريًا غير مسبوق من محبيه ورواد المكان، ممن احتشدوا في طرقات المول حول المسرح وبحيرة النافورة الراقصة.

حضر "حجاج"، بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وكان في استقبالهما منظم حفلات "بورتو" المنتج وليد منصور، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، مرددًا أغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع"، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب بأرجاء المكان، التي لم تنقطع طوال الحفل.

وقدم "حجاج"، المزيد من أغانيه المميزة، التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والإثارة، منها "خطوة" ، "زحمة حياتي" ، "يا لوز مقشر"، "الوجع"، "مبحنلهاش"، "انا بتقطع من جوايا"، "اللى يقدر يتقدر"، "100 وش".. بالإضافة إلى بعض أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" و"أنا موجود" و"بناقصه".

يذكر أن ألبوم "هتزهزه"، يضم 11 أغنية، يتم طرحها على طريقة السينجل على فترات، وطرح "حجاج" أخر أغنياته من الألبوم، وهي "أنا موجود"، وحققت نحو مليون و200 ألف مشاهدة، بعد 3 أسابيع من طرحها على موقع "يوتيوب".