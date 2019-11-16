قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ الدولة تنتهج خطة طموحة، من أجل تطوير شبكات الكهرباء، سواءً على مستوى الجهد الفائق أو العادي، الذي ينقل الكهرباء بين المحافظات، وما يشملها من خطوط هوائية ومحطات محولات عملاقة، ومراكز التحكم الحديثة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن الخطة تتضمن أيضًا، تطوير شبكات التوزيع، ذات الجهد المتوسط، التي تنقل الكهرباء للبيوت والمصانع.

وأردف، أن الوزارة أبرمت عددًا كبيرًا من الاتفاقيات لتنفيذ هذه الخطة، بما يزيد عن 50 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات، وذلك لتطوير شبكات نقل الكهرباء.