قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ هناك بعض أساتذة الجامعات وبعض الأطباء وأصحاب مهن مرموقة يؤمنون بشكل كامل ومتشبع بـ"الخيبة" التي تسمى بالسحر، ومن يقول خلاف هذا من وجهة نظر هؤلاء يحرف القرآن الكريم وكافر.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنّ البعض يتقول عليه كذبًا بأنه ينكر الجن أو السحر، وهذا غير صحيح، لأن منكر الجن أو السحر كافر، لكن من يقول بأن هناك سحر موجود الآن عليه أن يراجع عقله وعقيدته.

ولفت إلى أن السحر المتواجد الآن من وجهة نظر البعض عبارة عن خيال وشيء غير حقيقي، ومن يعترف بالسحر عليه أن يعترف بأنه وهم وخيال وشيء غير حقيقي، معقبًا: "السحر كلام في الكلتش، كلام مالوش أي معنى في هذا الوقت".

وتابع: "بعض أهالي أسيوط أخرجوا بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية من خلال هذا الأمر، مش ممكن يكون مستقبلك متوقف على ملابس الداخلية".

وواصل: "يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزء من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة اتوقف حلالك، ومراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل".