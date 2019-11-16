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سقوط أجزاء من بلكونة بعقار في الإسكندرية دون وقوع إصابات

سقوط أجزاء من بلكونة بعقار في الإسكندرية دون وقوع إصابات

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