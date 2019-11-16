بدأت مظاهرات ليلية جديدة في شيراز بإيران احتجاجا على رفع أسعار البنزين وارتفعت هتافات ضد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وسقط أول قتيل في مدينة شهريار جنوب طهران وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 12 قتيلا وفق مصادر قناة "العربية".

واندلعت المظاهرات بإيران أمس الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل لتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.