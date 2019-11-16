ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر في "سيرجان"، أمس الجمعة، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة "المحمرة" جنوب إقليم "الأهواز" بالإضافة إلى 13 مصابا، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

واندلعت المظاهرات، أمس الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

من جانبه، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن الناس سينأون بأنفسهم عن "بضعة مخرّبين" تظهر أفعالهم أنهم ضد النظام، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

انقطاع الإنترنت عن بعض خطوط الجوال في "طهران"

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أعلنت مساء الخميس الماضي بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إلى انقطاع الإنترنت عن بعض خطوط الجوال في العاصمة الإيرانية "طهران"، موضحة أن محتجين إيرانيين أغلقوا طرقا رئيسية في العاصمة طهران، بعد إطفاء محركات سياراتهم في الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، ما أدى إلى ازدحام خانق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".